“Amo la tempesta”, film su Rai5 – La trama

Su Rai5 martedì 16 settembre 2025 alle ore 21.17 va in onda il film di Maurizio Losi “Amo la tempesta”.

Amo la tempesta – La trama

Angelo è uno dei tanti padri che negli ultimi anni hanno visto i loro figli andare all’estero in cerca di opportunità lavorative e un futuro migliore.

Autista di scuolabus, Angelo vaga alla ricerca di un impiego per il figlio, con la speranza di farlo tornare a casa.

Durante le ricerche scopre che l’insopprimibile senso per l’unità familiare non è sopravvissuto solo in lui. Un intero quartiere, composto da genitori “abbandonati”, si sta mobilitando per compiere un’impresa disperata quanto immaginifica: rapire e riportare in Italia i propri figli, che per talento e qualifiche potrebbero riavviare la macchina produttiva italiana.

Nel cast Nando Paone, Maya Sansa, Tony Sperandeo, Maurizio Donadoni, Ugo Dighero, Giobbe Covatta, Elisabetta Pozzi, Enzo Iacchetti, Ferruccio Soleri, Vito, Daniele Pitari, Christoph Hulsen, Leonardo Lidi, Chiara Anicito, Annamaria Troisi, Eleonora Giovanardi, Tomas Leardini, Antonio Randazzo.