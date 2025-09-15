HomeTelevisione"Autodifesa di Caino", Zingaretti dà voce a Camilleri - Rai3
Autodifesa di Caino” è l’ultimo lavoro di Andrea Camilleri che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno al teatro.
Il grande scrittore, infatti, avrebbe dovuto interpretare il suo monologo alle Terme di Caracalla il 15 luglio 2019. Ma le sue gravi condizioni di salute non glielo hanno permesso. Solo due giorni dopo il Maestro ci lasciava.

L’opera, una profonda riflessione sul Bene e il Male, è stata pubblicata postuma da Sellerio.

Rai Cultura propone il monologo lunedì 15 settembre 2025 alle ore 21.25 su Rai3.

A recitare il testo di Andrea Camilleri è Luca Zingaretti, che è anche regista dello spettacolo teatrale.
“Lui non c’è più e questa è una mancanza dolorosa e inconsolabile – ha affermato Zingaretti -. Ma sono felice di essere, ancora una volta, strumento del suo talento”.

