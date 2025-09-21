“Balene. Amiche per sempre”, una nuova serie su Rai1. La trama della prima serata

“Balene” è una serie tv in 4 serate in onda dal 21 settembre 2025 in prima serata su Rai1, liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello.

La regia è di Alessandro Casale.

Protagoniste sono Veronica Pivetti e Carla Signoris, che interpretano due amiche, rispettivamente Evelina e Milla, che scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio.

Balene – Sinossi prima puntata

Due amiche di vecchia data, Evelina, insegnante d’arte, e Milla, casalinga borghese, si rincontrano al funerale della loro amica Adriana, morta in un incidente subacqueo.

Nonostante il loro rapporto sia incrinato da anni a causa di tensioni irrisolte, Evelina e Milla accettano di aiutare il vedovo Fosco nella vendita della casa che lui e Adriana possedevano al Conero.

A ritrovarsi dopo tanto tempo sono anche i figli delle due amiche, Flaminia ed Emanuele: se da un lato la figlia di Milla, impegnata nel ruolo di direttrice commerciale nel pastificio di famiglia, lotta con il giudizio altrui a causa della sua vita sentimentale instabile, il figlio di Evelina è invece impegnato a crescere da solo sua figlia Zina, mentre la mamma della bambina è fuori per lavoro.

Gli equilibri si rompono quando Milla scopre il tradimento del marito con Lucia, l’impiegata della banca che segue i conti del pastificio, e soprattutto quando emerge il sospetto che la morte di Adriana non sia stata un semplice incidente.

L’ipotesi di omicidio prende corpo con la scomparsa del computer di Adriana, spingendo così Evelina e Milla a intraprendere una loro personale indagine.

Il cast

Nel cast Veronica Pivetti, Carla Signoris, Laura Adriani, Filippo Scicchitano, Paolo Sassanelli, Manuela Mandracchia, Stefano Pesce, Daniela Scarlatti, Luigi Di Fiore, Clotilde Sabatino, Vittoria Morizzo, con la partecipazione di Marina Occhionero e Cesare Bocci, e con Giorgio Tirabassi.