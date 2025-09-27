“Ballando con le stelle”, al via la ventesima edizione – Rai1

Al via sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai1 la ventesima edizione di “Ballando con le stelle”, con la direzione artistica e la conduzione di Milly Carlucci.

Ballando con le stelle dal 2005, anno della sua prima edizione, continua a diffondere la passione per il ballo, catturando sempre più l’interesse del pubblico.

Insieme alla Carlucci, che sarà affiancata da Massimiliano Rosolino, il programma presenta un cast composto da grandi nomi del mondo dello spettacolo, ma anche dello sport e della musica italiana.

Paolo Belli, in questa nuova edizione partecipa come concorrente.

Queste le coppie che scenderanno in pista:

Andrea Delogu – Nikita Perotti;

Barbara D’Urso – Pasquale La Rocca;

Emma Coriandoli – Simone Di Pasquale;

Fabio Fognini – Giada Lini;

Filippo Magnini – Alessandra Tripoli;

Francesca Fialdini – Giovanni Pernice;

Beppe Convertini – Veera Kinnunen;

Marcella Bella – Chiquito;

Martina Colombari – Luca Favilla;

Nancy Brilli – Carlo Aloia;

Paolo Belli – Anastasia Kuzmina;

Rosa Chemical – Erica Martinelli.

Confermate la giuria, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, e la presenza di Alberto Matano.

A bordo pista i tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira, Matteo Addino.

I tre tribuni avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di premiare qualcuno dei concorrenti “penalizzati”.

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa, che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

Molte saranno le prove che le dodici coppie in gara dovranno affrontare: balli caraibici, standard, latino-americani, ma non solo, perché dovranno anche sottoporsi a delle vere e proprie prove a sorpresa che saranno valutate dalla giuria di esperti e da quella popolare.

La musica di ogni singola puntata è affidata alla Paolo Belli Big Band di Ballando con le Stelle.

Gli arrangiamenti musicali sono di Luigi Saccà.

La regia del programma è di Luca Alcini.