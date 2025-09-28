“Blanca”, la trama della prima puntata – Rai1

Al via su Rai1, lunedì 29 settembre 2025 in prima serata, la terza stagione di “Blanca”, con Maria Chiara Giannetta.

Torna, dunque, la consulente dall’intuito infallibile, sempre coraggiosa e generosa.

La nostra eroina ora veste felpe colorate, porta la frangetta e non è più accompagnata da Linneo, la sua fedele amica a quattro zampe.

Il titolo della prima puntata è “Cane 3“.

Blanca – Cane 3 – La trama

Per la prima volta, Blanca sembra avere paura del buio: fatica ad accettare il suo nuovo cane guida – non gli dà nemmeno un nome, chiamandolo solo Cane 3 – mentre l’ispettore Liguori, ancora insieme alla fidanzata Veronica, forse è pronto a prendere una decisione per il futuro che potrebbe cambiare tutto.

Ma le attenzioni del Commissariato vengono presto catalizzate dal caso dell’omicidio di Valya, una suora venuta dall’Ucraina, legata alla misteriosa scomparsa di un bambino.

L’indagine porta Blanca a conoscere Domenico Falena, un affascinante ed enigmatico contractor che lavora per un’agenzia di sicurezza navale genovese.

Nel cast Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Domenico Diele, Gualtiero Burzi, Michela Cescon, Ugo Dighero, Biagio Forestieri, Chiara Baschetti, Federica Cacciola, Sara Ciocca, con la partecipazione di Matilde Gioli.