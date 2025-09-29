Blanca terza stagione, la colonna sonora originale dei Calibro 35

Calibro 35 – Ph. Chiara Mirelli

Con la nuova stagione di “Blanca” tornano le musiche originali dei Calibro 35. La soundtrack sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali proprio a partire dalla messa in onda della serie, lunedì 29 settembre 2025.

Fin dalla prima stagione la musica dei Calibro 35 (Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Fabio Rondanini e Tommaso Colliva) ha avuto un ruolo centrale nella serie, descrivendo il personaggio di Blanca a 360 gradi e accompagnando le storie che le ruotano attorno. Dalle sonorità retro funk che scandiscono il quotidiano della protagonista, ai brani tensivi che fanno da sfondo a crimini efferati, fino alle canzoni originali e alle musiche emotive che raccontano i sentimenti dei personaggi.

In questo disco ritroviamo il mondo di Blanca aggiornato alla terza stagione: nuove musiche per le indagini e le scene del crimine, nuovi temi per personaggi inediti come Eva e Domenico, ma anche brani funk che richiamano le radici dei Calibro 35. A questo si aggiungono due nuove canzoni che vanno ad arricchire l’ampio repertorio di brani cantati originali che caratterizzano la serie fin dagli esordi.

Un lavoro sartoriale fatto di temi, timbri e armonie che i Calibro 35 maneggiano ormai con maestria, bilanciando una forte identità musicale con la capacità artigianale di mettersi al servizio delle necessità narrative.

La canzone di punta del progetto è “Drowning & Burning”, che vede la collaborazione con il soul singer Davide Shorty. Un brano intenso e vibrante, che unisce suggestioni blues e soul alla scrittura inconfondibile dei Calibro 35.

Tra le canzoni inedite spicca anche “Serenade of the White Shark”, interpretata da Elisa Zoot (già presente nelle stagioni precedenti), che presta la sua voce a una ninna nanna dark perfettamente in linea con le atmosfere visive del regista Nicola Abbatangelo.

«Cinque anni fa Blanca è stata la nostra prima esperienza nel mondo delle serie TV, un ambito con meccanismi artistici e produttivi molto precisi che influenzano tutti gli aspetti, dall’ideazione alla scrittura, fino alla regia – affermano i Calibro 35 -. Abbiamo imparato a portare questi elementi anche nella scrittura della colonna sonora, per dare un’identità forte ma in continua evoluzione al mondo sonoro che accompagna la serie. La possibilità di lavorare ancora con Lux Vide, con un regista giovane ma già navigato come Nicola Abbatangelo e con un cast a noi ormai familiare – da Maria Chiara Giannetta a Giuseppe Zeno, Enzo Paci e Ugo Dighero – ha reso questo “ritorno a Genova” un’esperienza speciale e stimolante».

Blanca terza stagione – Colonna sonora originale

Tracklist:

1. Drowning & Burning ft. Davide Shorty;

2. Nuove Indagini Primi Sviluppi;

3. Tema di Domenico;

4. Tema di Eva;

5. Serenade of the White Shark ft. Elisa Zoot;

6. Vico delle Fate;

7. Interrogatori e sospetti;

8. Tema della Meraviglia;

9. Nuove Indagini Proseguono;

10. Sentirsi Madre;

11. Crimini in corso;

12. Quinto al Mare;

13. Domenico Neoclassico;

14. Shakerato non Mescolato;

15. Musical Box;

16. Nuove Indagini Brutta Piega;

17. Vico Del Dragone;

18. Arenzano.