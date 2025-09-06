“Camilleri 100”, su Rai1 il documentario sul grande scrittore siciliano

La Rai ricorda Andrea Camilleri, in occasione del centenario della sua nascita, con il documentario “Camilleri 100” in onda su Rai1 sabato 6 settembre 2025 alle ore 21.30.
Un viaggio intimo e avvincente nella vita e nell’opera di uno dei più grandi narratori italiani.
Il documentario, attraverso immagini d’archivio, testimonianze e interviste, racconta il suo amore per la Sicilia, la passione per la scrittura, l’esperienza in Rai, il legame con il teatro.
Dalla creazione del celebre personaggio del commissario Montalbano all’invenzione di una lingua unica, il documentario esplora il mondo di un autore che ha saputo innovare il genere giallo con ironia e profondità.
Un ritratto che si chiude con uno sguardo sull’eredità di Camilleri, il cui racconto continua a vivere nelle pagine dei suoi libri e nel cuore dei suoi lettori.
Tra le testimonianze raccolte, quelle di Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Fiorello, Fabrizio Gifuni, Michele Riondino, Luca Zingaretti e di tanti altri.
La regia del documentario “Camilleri 100” è di Francesco Zippel.