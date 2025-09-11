Concerto per Milano 2023 – Rai5

Rai Cultura, giovedì 11 settembre 2025 alle ore 22.08, propone su Rai5 il Concerto per Milano, andato in scena nel capoluogo lombardo, in Piazza Duomo, nel 2023.

Sul podio dell’Orchestra Filarmonica della Scala, il Maestro Riccardo Chailly.

Ospite della serata il tenore peruviano Juan Diego Flórez.

Il programma è un omaggio all’opera italiana.

Si comincia con la Sinfonia da La Cenerentola di Gioachino Rossini, seguita dall’aria “Sì, ritrovarla io giuro”.

Juan Diego Flórez canta “Tombe degli avi miei” da Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti.

Poi è il turno de I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini, con l’Ouverture e l’aria “È serbata a questo acciaro”.

Non possono mancare Giuseppe Verdi e La Traviata, con il Preludio dall’Atto I e l’aria “Lunge da lei”.

Gran finale con il Preludio Sinfonico di Giacomo Puccini e “Che gelida manina” da La Bohème.

La regia televisiva è di Stefania Grimaldi.