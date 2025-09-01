“Cornetto Battiti Live Compilation” su Canale 5

Su Canale 5, lunedì 1 settembre 2025 in prima serata, appuntamento speciale con “Cornetto Battiti Live Compilation”, il festival musicale condotto da Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis.
Sul palco della piazza di Molfetta si alternano: Achille Lauro, Annalisa, Olly, Negramaro, Alfa, Gigi D’Alessio, Fedez, Irama, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Clara, The Kolors, Tananai, Boomdabash, Loredana Bertè, Anna, Francesco Gabbani, Sal Da Vinci, Cristiano Malgioglio, Fabio Rovazzi, Noemi, Rocco Hunt, Coez, Coma_Cose, Emis Killa, Luchè, Lorella Cuccarini con Riki, Rkomi, Capo Plaza, Gabry Ponte, Fred De Palma, Gaia, TrigNO.
Ad accompagnare gli artisti, il corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.
La regia della kermesse è di Luigi Antonini.