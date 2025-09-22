“Danny Collins – La canzone della vita”, film su Rai5

Su Rai5 lunedì 22 settembre 2025 alle ore 21.20 va in onda il film di Dan Fogelman dal titolo “Danny Collins – La canzone della vita”, con Al Pacino.
Danny Collins – La canzone della vita – La trama
Danny Collins è una ex rockstar avanti negli anni che conduce ancora una vita di eccessi e scelte sbagliate.
Quando il suo manager gli mostra una lettera inviatagli quarant’anni prima da John Lennon e mai recapitata, Danny decide di cambiare rotta e di intraprendere un viaggio per riconquistare la sua famiglia.
Nel cast Al Pacino, Christopher Plummer, Annette Bening, Bobby Cannavale, Jennifer Garner.