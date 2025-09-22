HomeTelevisione"Danny Collins - La canzone della vita", film su Rai5
Televisione

“Danny Collins – La canzone della vita”, film su Rai5

Redazione
di Redazione
Danny Collins. La canzone della vita

Su Rai5 lunedì 22 settembre 2025 alle ore 21.20 va in onda il film di Dan Fogelman dal titolo “Danny Collins – La canzone della vita”, con Al Pacino.

Danny Collins – La canzone della vita – La trama

Danny Collins è una ex rockstar avanti negli anni che conduce ancora una vita di eccessi e scelte sbagliate.

Quando il suo manager gli mostra una lettera inviatagli quarant’anni prima da John Lennon e mai recapitata, Danny decide di cambiare rotta e di intraprendere un viaggio per riconquistare la sua famiglia.

Nel cast Al Pacino, Christopher Plummer, Annette Bening, Bobby Cannavale, Jennifer Garner.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

TELEVISIONE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” X edizione

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025