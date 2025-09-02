“Fidelio” di Beethoven su Rai5

Su Rai5 mercoledì 3 settembre 2025 alle ore 7.43 l’opera di Ludwig van Beethoven “Fidelio“, che ha inaugurato la Stagione 2014/2015 del Teatro alla Scala di Milano.

Sul podio il Maestro Daniel Barenboim.

La regia è di Deborah Warner.

Le scene e i costumi sono di Chloe Obolensky, le luci di Jean Kalman.

Fidelio – Personaggi e interpreti

Don Fernando: Peter Mattei;

Don Pizarro: Falk Struckmann;

Florestano: Klaus Florian Vogt;

Leonora: Anja Kampe;

Rocco: Kwangchul Youn;

Marzelline: Mojca Erdmann;

Jaquino: Florian Hoffmann;

Erster Gefangener: Oreste Cosimo;

Zweiter Gefangener: Devis Longo.

L’Orchestra e il Coro sono del Teatro alla Scala.

Maestro del Coro Bruno Casoni.

La regia televisa è di Patrizia Carmine.