HomeMusica"Fidelio" di Beethoven su Rai5
MusicaTelevisione

“Fidelio” di Beethoven su Rai5

Redazione
di Redazione
Teatro alla Scala

Su Rai5 mercoledì 3 settembre 2025 alle ore 7.43 l’opera di Ludwig van BeethovenFidelio“, che ha inaugurato la Stagione 2014/2015 del Teatro alla Scala di Milano.

Sul podio il Maestro Daniel Barenboim.
La regia è di Deborah Warner.
Le scene e i costumi sono di Chloe Obolensky, le luci di Jean Kalman.

Fidelio – Personaggi e interpreti

Don Fernando: Peter Mattei;
Don Pizarro: Falk Struckmann;
Florestano: Klaus Florian Vogt;
Leonora: Anja Kampe;
Rocco: Kwangchul Youn;
Marzelline: Mojca Erdmann;
Jaquino: Florian Hoffmann;
Erster Gefangener: Oreste Cosimo;
Zweiter Gefangener: Devis Longo.

L’Orchestra e il Coro sono del Teatro alla Scala.
Maestro del Coro Bruno Casoni.

La regia televisa è di Patrizia Carmine.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” X edizione

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025