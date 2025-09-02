“Fidelio” di Beethoven su Rai5

Su Rai5 mercoledì 3 settembre 2025 alle ore 7.43 l’opera di Ludwig van Beethoven “Fidelio“, che ha inaugurato la Stagione 2014/2015 del Teatro alla Scala di Milano.
Sul podio il Maestro Daniel Barenboim.
La regia è di Deborah Warner.
Le scene e i costumi sono di Chloe Obolensky, le luci di Jean Kalman.
Fidelio – Personaggi e interpreti
Don Fernando: Peter Mattei;
Don Pizarro: Falk Struckmann;
Florestano: Klaus Florian Vogt;
Leonora: Anja Kampe;
Rocco: Kwangchul Youn;
Marzelline: Mojca Erdmann;
Jaquino: Florian Hoffmann;
Erster Gefangener: Oreste Cosimo;
Zweiter Gefangener: Devis Longo.
L’Orchestra e il Coro sono del Teatro alla Scala.
Maestro del Coro Bruno Casoni.
La regia televisa è di Patrizia Carmine.