“Finale a sorpresa”, film su Rai3

Su Rai3 martedi 2 settembre 2025 alle ore 21.20 va in onda il film di Gastón Duprat e Mariano CohnFinale a sorpresa“, con Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez.

Finale a sorpresa – La trama

Lola Cuevas è un’eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata la regia di un film da un imprenditore miliardario megalomane deciso a lasciare il segno nella storia.

L’ambiziosa impresa richiede i più grandi talenti, così Lola scrittura due stelle della recitazione: il divo di Hollywood Félix Rivero e il capofila del cinema e del teatro impegnato Iván Torres.

Due attori agli antipodi ma entrambi leggende, con un carisma e un ego ineguagliabili, sono costretti da Lola ad affrontare delle prove esilaranti e originali che li metteranno a dura prova.
Riusciranno a superare la loro rivalità per dare vita a un capolavoro?

Nel cast Penélope Cruz, Antonio Banderas , Oscar Martínez, José Luis Gómez, Manolo Solo, Nagore Aramburu, Irene Escolar, Pilar Castro, Koldo Olabarri, Juan Grandinetti.

