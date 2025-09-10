Fiorella Mannoia, su Rai1 “Semplicemente Fiorella” – Gli ospiti

Fiorella Mannoia, mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 21.30, torna su Rai1 con “Semplicemente Fiorella”, un evento di grande musica e spettacolo alle Terme di Caracalla.
Si tratta del doppio concerto-evento di Fiorella Mannoia tenutosi il 3 e 4 giugno 2025 a Roma, alle Terme di Caracalla, ad un anno dalle memorabili serate sold-out con cui l’artista ha festeggiato i suoi 70 anni.
Tanti gli ospiti eccezionali e amici che si alternano sul palco, con duetti inediti e performance irripetibili.
A fianco di Fiorella artisti come Antonello Venditti, Alessandro Siani, Antonia, Ariete, Arisa, Beppe Fiorello, Brunori Sas, Diodato, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, Il Volo, Loredana Bertè, Michele Bravi, Nek, Raf, Rose Villain, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Serena Brancale, Tiromancino.
Sul palco una band e l’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle, con la direzione musicale di Carlo Di Francesco.