"I vespri siciliani" di Verdi – Rai5

Giuseppe Verdi

Rai Cultura propone martedì 9 settembre 2025 alle ore 7.43 su Rai5I vespri siciliani” di Giuseppe Verdi.

L’opera, dramma in cinque atti su libretto di Eugène Scribe e Charles Duveyrier, è andata in scena al Teatro “Giuseppe Verdi” di Busseto nel 2003.

Sul podio il Maestro Stefano Ranzani.
La regia, le scene e i costumi sono di Luigi Pizzi.

L’opera è stata rappresentata la prima volta a Parigi, al Teatro dell’Opéra, nel 1855.

I vespri siciliani – Personaggi e interpreti

La duchessa Elena: Amarilli Nizza;
Arrigo: Renzo Zulian;
Guido di Monforte: Vladimir Stoyanov;
Giovanni da Procida: Orlin Anastassov;
Il sire di Bethune: Cesare Lana;
Il Conte Vaudemont: Lorenzo Muzzi;
Ninetta: Tiziana Carraro;
Danieli: Giorgio Trucco;
Tebaldo: Cristiano Olivieri;
Roberto: Stefanos Koroneos;
Manfredo: Luca Casalin.

Orchestra e Coro della Fondazione Arturo Toscanini.
Maestro del Coro Marco Faelli.

La regia televisiva è di Fausto Dall’Olio.

