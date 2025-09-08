“I vespri siciliani” di Verdi – Rai5

Rai Cultura propone martedì 9 settembre 2025 alle ore 7.43 su Rai5 “I vespri siciliani” di Giuseppe Verdi.
L’opera, dramma in cinque atti su libretto di Eugène Scribe e Charles Duveyrier, è andata in scena al Teatro “Giuseppe Verdi” di Busseto nel 2003.
Sul podio il Maestro Stefano Ranzani.
La regia, le scene e i costumi sono di Luigi Pizzi.
L’opera è stata rappresentata la prima volta a Parigi, al Teatro dell’Opéra, nel 1855.
I vespri siciliani – Personaggi e interpreti
La duchessa Elena: Amarilli Nizza;
Arrigo: Renzo Zulian;
Guido di Monforte: Vladimir Stoyanov;
Giovanni da Procida: Orlin Anastassov;
Il sire di Bethune: Cesare Lana;
Il Conte Vaudemont: Lorenzo Muzzi;
Ninetta: Tiziana Carraro;
Danieli: Giorgio Trucco;
Tebaldo: Cristiano Olivieri;
Roberto: Stefanos Koroneos;
Manfredo: Luca Casalin.
Orchestra e Coro della Fondazione Arturo Toscanini.
Maestro del Coro Marco Faelli.
La regia televisiva è di Fausto Dall’Olio.