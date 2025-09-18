HomeTelevisioneIl balletto "Giselle" con la coreografia di Carla Fracci - Rai5
Il balletto “Giselle” con la coreografia di Carla Fracci – Rai5

Carla Fracci

Rai Cultura propone venerdì 19 settembre 2025 alle ore 7.51 su Rai5Giselle“, balletto in due atti di Adolphe-Charles Adam su soggetto di Théophile Gautier e Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges.

Un grande classico della danza andato in scena al Teatro dell’Opera di Roma nella Stagione 2021/2022, con la coreografia di Carla Fracci (da Jean Coralli, Jules Perrot, Marius Petipa, Anton Dolin) ripresa da Julio Bocca e Gillian Whittingham.

Le scene e i costumi sono di Anna Anni, le luci di Jean-Michel Désiré.

Sul podio dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma il Maestro Kevin Rhodes.

Protagonisti Susanna Salvi nel ruolo di Giselle e Michele Satriano in quello di Albrecht.
Sul palco i primi ballerini e il Corpo di ballo del Teatro dell’Opera.

La regia televisiva è di Andrea Menghini e Cinzia Perreca.

