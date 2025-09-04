“Il barbiere di Siviglia” su Rai3

Nel 2023 all’Arena di Verona è andato in scena il capolavoro di Gioachino Rossini “Il barbiere di Siviglia”.
Lo spettacolo viene proposto da Rai Cultura giovedì 4 settembre 2025 alle ore 22.50 su Rai3.
Sul podio il Maestro Alessandro Bonato.
La regia, le scene, i costumi e le luci sono di Hugo De Ana.
La coreografia è di Leda Lojodice.
L’opera rossiniana in due atti, su libretto di Cesare Sterbini dalla commedia omonima di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, è stata rappresentata la prima volta il 20 febbraio 1816 al Teatro Argentina di Roma.
Il barbiere di Siviglia – Personaggi e interpreti
Conte d’Almaviva: Antonino Siragusa;
Don Bartolo: Carlo Lepore;
Rosina: Vasilisa Berzhanskaya;
Figaro: Dalibor Jenis;
Don Basilio: Michele Pertusi;
Berta: Marianna Mappa;
Fiorello/Ambrogio: Nicolò Ceriani;
Un ufficiale: Lorenzo Cescotti.
Orchestra e Coro della Fondazione Arena di Verona.
Maestro del Coro Roberto Gabbiani.
La regia televisiva è di Fabrizio Guttuso Alaimo.