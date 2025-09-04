“Il barbiere di Siviglia” su Rai5

Nel 2023 all’Arena di Verona è andato in scena il capolavoro di Gioachino Rossini “Il barbiere di Siviglia”.

Lo spettacolo viene proposto da Rai Cultura giovedì 4 settembre 2025 alle ore 22.50 su Rai5.

Sul podio il Maestro Alessandro Bonato.

La regia, le scene, i costumi e le luci sono di Hugo De Ana.

La coreografia è di Leda Lojodice.

L’opera rossiniana in due atti, su libretto di Cesare Sterbini dalla commedia omonima di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, è stata rappresentata la prima volta il 20 febbraio 1816 al Teatro Argentina di Roma.

Il barbiere di Siviglia – Personaggi e interpreti

Conte d’Almaviva: Antonino Siragusa;

Don Bartolo: Carlo Lepore;

Rosina: Vasilisa Berzhanskaya;

Figaro: Dalibor Jenis;

Don Basilio: Michele Pertusi;

Berta: Marianna Mappa;

Fiorello/Ambrogio: Nicolò Ceriani;

Un ufficiale: Lorenzo Cescotti.

Orchestra e Coro della Fondazione Arena di Verona.

Maestro del Coro Roberto Gabbiani.

La regia televisiva è di Fabrizio Guttuso Alaimo.