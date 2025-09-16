Il Commissario Montalbano – Il gioco degli specchi – La trama – Rai1

Ha per titolo “Il gioco degli specchi” l’episodio della serie Il Commissario Montalbano in onda su Rai1 martedì 16 settembre 2025 alle ore 21.30.

L’episodio, con la regia di Alberto Sironi, è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, edito da Sellerio.

Il Commissario Montalbano – Il gioco degli specchi – Trama

Una bomba di basso potenziale è stata fatta scoppiare davanti alla porta di un magazzino. Si pensa a una minaccia per pizzo non pagato, ma Montalbano è perplesso: il danno è assai scarso e il magazzino fra l’altro era vuoto. Inoltre, il proprietario del magazzino, Angelino Arnone, nega in ogni modo di poter essere l’obiettivo di quello strano attentato.

Il Commissario però intuisce che il vero destinatario di quell’avvertimento potrebbe essere qualcuno che vive nel caseggiato attiguo al magazzino: la scatola con la bomba forse era stata lasciata davanti al portone e uno dei condomini, uscendo la mattina, ignaro, potrebbe averla spostata verso il magazzino per liberare il passaggio. In quella palazzina, infatti, vivono due pregiudicati: Carlo Nicotra, che è un pezzo grosso dei Sinagra, e Stefano Tallarita, uno spacciatore che lavora al soldo dello stesso Nicotra. Ma anche di queste due nuove piste Montalbano non sembra troppo persuaso.

E difatti giunge al Commissariato un nervoso Angelino Arnone, che, mostrando una lettera anonima appena ricevuta, confessa che quella bomba era una minaccia destinata proprio a lui. Arnone però non sa dirne il motivo, e tanto meno sa dire chi potrebbe essere la persona che gli ha indirizzato quell’avvertimento. Montalbano capisce che Arnone sta mentendo: qualcuno lo manovra e lo ha mandato là appunto per gettare fumo negli occhi alla polizia.

Montalbano si rende conto che i responsabili dell’attentato al magazzino stanno cercando di costruire un intrico di depistaggi, una sorta di gioco di specchi finalizzato a confondere e disorientare le ricerche della polizia.

Una sola cosa è sicura, dietro a questa strana faccenda c’è qualcosa di grosso.

Il cast

Nel cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Andrea Renzi, Peppino Mazzotta , Angelo Russo, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Pietro Masotti, Enrico Roccaforte, Fabio Costanzo, Mirella Petralia, Barbora Bobulova, Michele Ainis, Antonio Augello, Filippo Brazzaventre, Mariuccia Cannata, Santo Cavallaro, Eros Conforti, Gerardo Di Liberto, Giuseppe Di Maura, Marco Feo, Barbara Giummarra, Maurizio Laudicina Rossi, Marilina Licciardello, Edgardo Mangiù, Aldo Messineo, Giovanni Puglisi, Raniela Ragonese, Giovanni Santangelo.