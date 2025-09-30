Il Commissario Montalbano, “La piramide di fango” – La trama – Rai1

Ha per titolo “La piramide di fango” l’episodio della serie Il Commissario Montalbano in onda su Rai1 martedì 30 settembre 2025 in prima serata.

L’episodio, con la regia di Alberto Sironi, è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

Il Commissario Montalbano – La piramide di fango – Trama

È notte fonda e piove a dirotto. Un uomo gravemente ferito, sanguinante, corre disperatamente su una bicicletta, fino a entrare in un cantiere che ormai è tutto un pantano. Con le ultime forze che gli restano, va a infilarsi in una grossa tubatura della condotta idrica in costruzione. È là che viene trovato cadavere la mattina seguente. È stato ucciso con un colpo di arma da fuoco.

Montalbano capisce che quell’uomo deve essere stato sorpreso nella notte, mentre dormiva; l’assassino gli ha sparato, lui ha cercato di fuggire con la bicicletta, si è nascosto in quella tubatura, ma la ferita era troppo grave ed è morto. Quindi doveva vivere nelle vicinanze del cantiere.

Il Commissario riesce dunque a trovare la sua abitazione e a identificarlo: si tratta del trentacinquenne Gerlando Nicotra, contabile della stessa impresa edile di quel cantiere dove è morto; viveva con la bellissima moglie tedesca, Inge.

È un caso assai complesso e strano, il Commissario se ne rende subito conto. Inoltre Gerlando e Inge non vivevano soli, come tutti credevano: nell’abitazione ci sono tracce di una terza persona, che stava là con loro, un uomo che nessuno conosce, probabilmente anziano.

Il caso Nicotra s’intreccia ben presto col tentato omicidio subìto da Saverio Piscopo, un muratore che aveva cominciato a parlare con la giornalista Lucia Gambardella delle irregolarità commesse dall’impresa presso cui lavorava.

Nel cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Sonia Bergamasco, Angelo Russo, Teresa Mannino, Tony Laudadio, Mimmo Mignemi, Giulia Iannì, Ubaldo Lo Presti, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Davide Lo Verde, Ketty Governali, Giuseppe Lanino, Daniele Trombetti, Pietro Delle Piane, Agostino Zumbo, Yuliya Mayarchuk, Massimo Marotta.