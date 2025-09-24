Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata – La trama e il cast – Rai1

“Una faccenda delicata” è il titolo dell’episodio della serie il Commissario Montalbano in onda su Rai1 mercoledì 24 settembre 2025 in prima serata.

Il film tv, con Luca Zingaretti, è tratto dai racconti di Andrea Camilleri dalle raccolte “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano”.

La regia è di Alberto Sironi.

Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata – Trama

Sono passati mesi dalla morte di François e Livia sembra avere finalmente superato il difficile lutto. Salvo è da lei, a Genova, e Livia è davvero felice di averlo tutto per sé per qualche giorno.

Purtroppo però dal Commissariato arriva una telefonata per Montalbano: Fazio gli chiede di rientrare a Vigata perchè c’è stato un omicidio e del caso si sta già occupando Augello, che ha imboccato però una pista d’indagine assurda e non c’è modo di dissuaderlo.

Non appena tornato a Vigata, Salvo apprende che è stata uccisa una prostituta, Maria Castellino, strangolata con una cintura da uomo nel miniappartamento dove lavorava.

Maria aveva quasi settant’anni, ma era ancora in piena attività. Non solo, Maria era così buona, gentile, generosa, che era stimata e benvoluta da tutti. Inoltre era felicemente sposata, e per suo marito Serafino, ora distrutto dal dolore, il fatto che lei fosse una prostituta non era mai stato un problema.

Augello è convinto che si tratti del delitto di un maniaco, un gerontofilo. Montalbano non condivide la tesi di Mimì, ma, per non mortificarlo, gli lascia condurre autonomamente un’indagine parallela alla propria.

Il Commissario, intanto, insieme a Fazio, si butta sul caso, e grazie a Teresita Gaudenzio, amica e vicina della vittima, e al preside Vasalicò, amico fraterno di Maria, scopre che da tempo Maria era spaventata, a causa di un cliente che evitava in ogni modo di incontrare. Anche i reperti trovati sul luogo del delitto portano a pensare che sia proprio questo misterioso cliente l’assassino della prostituta.

Montalbano riesce a identificare il misterioso cliente della Castellino: è un folle, dal tragico passato, ossessionato da Maria, ma per quanto tutto sembri indicare lui come assassino, il suo alibi pare davvero inattaccabile.

Il cast

Nel cast Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Miriam Dalmazio, Paolo Graziosi, Lollo Franco, Sebastiano Tringali, Ileana Rigano, Liborio Natali, Alessandra Mortelliti, Rosario Lisma, Roberto Nobile, Marcello Perracchio,

Davide Lo Verde, Ketty Governali, Giancarlo Barbara, Agata Montagnino, Davide Amatore, Marco Campagna, Katia Castellano, e con la partecipazione di Sonia Bergamasco.