“Il coraggio di Blanche”, film su Rai3

Il coraggio di Blanche

Su Rai3 il film di Valérie DonzelliIl coraggio di Blanche”, in onda martedì 16 settembre 2025 alle ore 21.20.
Il film è tratto dal romanzo di Eric ReinhardtL’amore e le foreste”.

Il coraggio di Blanche – La trama

Blanche pensa di aver trovato l’uomo giusto, Grégoire, e lo sposa.

Nascono anche due figli, ma il marito non tarda a rivelarsi geloso e possessivo, e la sua ossessione diventa un incubo per la donna, che cerca di ribellarsi alla propria condizione di vittima.

Nel cast Virginie Efira, Melvil Poupaud, Dominique Reymond, Romane Bohringer, Virginie Ledoyen, Marie Rivière, Guang Huo, Laurence Côte, Bertrand Belin.

