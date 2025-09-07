HomeTelevisione"Il Maestro senza regole" - Incontro con Andrea Camilleri - Rai5
“Il Maestro senza regole” – Incontro con Andrea Camilleri – Rai5

Andrea Camilleri

Domenica 7 settembre 2025 alle ore 18.58, nell’ambito dell’omaggio della Rai ad Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita, su Rai5 va in onda “Il Maestro senza regole”.

Il grande scrittore siciliano si racconta a Teresa Mannino in un film che ne ripercorre la vita: il maestro, il letterato, il regista, il funzionario Rai, il marito, il padre, l’amico, il collega.

Camilleri narra il rapporto con la sua Sicilia, la sua casa, il suo privato.

Oltre all’interazione tra Teresa Mannino e Andrea Camilleri, che porta ad improvvisazioni brillanti e nuove, nel docufilm l’attrice siciliana incontra Luca Zingaretti, Luigi Lo Cascio, Fabrizio Gifuni, Emma Dante, Pif, Antonio Manzini e molti altri.

La regia de “Il Maestro senza regole” è di Claudio Canepari e Paolo Santolini.

Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” X edizione

