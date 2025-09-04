“Il principe abusivo”, su Rai1 il film di Siani

Il principe abusivo è il titolo del film di Alessandro Siani in onda su Rai1 giovedì 4 settembre 2025 alle ore 23.00, con Alessandro Siani, Christian De Sica, Sarah Felberbaum, Serena Autieri, Nello Iorio, Lello Musella, Alan Cappelli Goetz, Salvatore Misticone, Marco Messeri.

Il principe abusivo – La trama

La principessa Letizia vive nello splendido castello di un piccolo principato con suo padre il Re e il ciambellano Anastasio. La giovane è triste: i rotocalchi non si occupano di lei e i sudditi la ignorano. Il Re ordina al ciambellano di preparare un piano affinché Letizia faccia di nuovo sognare il suo popolo.

L’imbroglio è presto fatto: fingere di innamorarsi di un povero miserabile, Antonio De Biase, napoletano disoccupato e maestro nell’arte dello scrocco, creare lo scandalo e far parlare tutti i rotocalchi.

Il piano viene attuato: Letizia e Antonio si scontrano “fortuitamente” e lo squattrinato viene ammesso a varcare la soglia del castello. Per accedere ai “piani alti” dovrà seguire gli insegnamenti di etichetta e galateo imposti dal rigido Anastasio. La noiosa vita di corte viene ravvivata dall’inatteso arrivo degli amici di Antonio: Pino e Ivan e la cugina Jessica.

Sarà proprio Jessica a portare un po’ di scompiglio nel piccolo principato: il ciambellano, uomo serioso e tutto d’un pezzo, si ritrova improvvisamente infatuato dalla solarità e semplicità della bella fruttivendola. Ma per conquistarla dovrà calarsi nei panni popolari e per nulla nobili della bella Jessica Quagliarulo, e tentare di rubarle il cuore. Contro ogni rigido protocollo, sarà il povero Antonio a dare una grande mano al ciambellano, arrivando pian piano a un rapporto di profonda amicizia e stima che annulla totalmente le differenze tra il ricco e il povero.

Un intreccio di situazioni romantiche e comiche per una commedia esilarante e ricca di colpi di scena.