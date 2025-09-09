“Indian, la grande sfida”, su Rai Movie il film con Anthony Hopkins

Su Rai Movie martedì 9 settembre 2025 alle ore 21.10 il film “Indian, la grande sfida“, ispirato alla storia del pilota motociclistico neozelandese Burt Munro.

Indian, la grande sfida – La trama

Burt, ultrasessantenne appassionato di motori e instancabile sognatore, è deciso a stabilire un record di velocità mondiale con la sua motocicletta Indian Scout del 1920.

Armato di una tenacia incrollabile, parte dalla sua casa a Invercargill, in Nuova Zelanda, per raggiungere le distese salate di Bonneville nello Utah, negli Stati Uniti.

Tra difficoltà burocratiche, imprevisti e incontri memorabili, l’uomo affronta la “grande sfida” di inseguire un sogno a cui ha dedicato tutta la vita.

Grazie all’interpretazione di Anthony Hopkins e alla regia di Roger Donaldson, “Indian, la grande sfida” è un tributo a un personaggio che ha lasciato un segno nel mondo del motociclismo.

Nel cast anche Chris Lawford, Annie Whittle.