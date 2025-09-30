“Io Capitano”, il film di Garrone su Rai3

Su Rai3 martedì 30 settembre 2025 alle ore 21.20 va in onda il film di Matteo Garrone “Io Capitano”.

Il film è stato candidato all’Oscar 2024 come Miglior film internazionale e ha ricevuto numerosi premi tra i quali il Leone d’Argento per la regia e il Premio Marcello Mastroianni come miglior attore esordiente a Seydou Sarr al Festival del Cinema di Venezia, sette David di Donatello e sette Nastri d’argento.

Matteo Garrone, che ha scritto la sceneggiatura del film con Massimo Gaudioso, Massimo Ceccherini e Andrea Tagliaferri, affronta un tema di grande attualità: l’emigrazione dal continente africano verso l’Europa.

Io Capitano racconta, infatti, il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere il nostro Continente.

Nel cast Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi, Doudou Sagna, Khady Sy, Venus Gueye, Cheick Oumar Diaw, Joe Lassana, Mamadou Sani, Bamar Kane.