“K-Pax – Da un altro mondo”, film su Rai Movie

Su Rai Movie mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 21.10 va in onda il film di Iain Softley dal titolo “K-Pax – Da un altro mondo”, tratto dall’omonimo romanzo di Gene Brewer.

K-Pax – Da un altro mondo – La trama

Prot, interpretato da Kevin Spacey, è un tipo inoffensivo che viene trattenuto nella Grand Central Station in seguito a un’’aggressione per rapina, mentre il dr. Mark Powell, interpretato da Jeff Bridges, è uno psichiatra di grande esperienza.

Le loro strade si incontrano quando la polizia consegna Prot al dr. Mark Powell, dopo che l’’uomo ha educatamente fatto notare che la luce della Terra è troppo brillante per lui, molto più brillante che a casa sua, sul lontano pianeta K-Pax.

Powell, che ha avuto in cura molti allucinati nel corso della sua carriera, pensa che sia solo questione di tempo: prima o poi riuscirà a entrare in contatto con Prot e a farsi dire cosa sta succedendo veramente.

Prot racconta che sta conducendo un’’inchiesta, e spiega pazientemente quanto la sua esperienza sulla Terra sia in contrasto con la vita su K-Pax.

Mentre si avvicina la data della sua partenza, tutti i pazienti del reparto fanno a gara per parlare con lui, la sua descrizione di un pianeta lontano 1000 anni luce riaccende in loro la speranza.

I ricoverati stanno meglio, ma il dr. Powell no ed è determinato a usare ogni mezzo a sua disposizione per scoprire la verità. Ma quando questi mezzi falliscono, Powell inizia a dubitare di tutto quello che nel corso della sua vita ha sempre considerato vero.

Le cose peggiorano quando le affermazioni di Prot sono esaminate da un gruppo di astronomi scettici che rimangono disorientati dalle nozioni che Prot sembra possedere.

Nel cast Kevin Spacey, Jeff Bridges, Mary McCormack, Alfre Woodard, David Patrick Kelly, Saul Williams, Peter Gerety, Conchata Ferrell, Celia Weston, Ajay Naidu, Aaron Paul.