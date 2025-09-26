“La donna del lago” di Rossini su Rai5

Nel 1992 al Teatro alla Scala di Milano è andata in scena l’opera di Gioachino Rossini “La donna del lago”.
Rai Cultura propone lo spettacolo venerdì 26 settembre 2025 alle ore 07.50 su Rai5.
Sul podio il Maestro Riccardo Muti.
La regia è di Werner Herzog.
Le scene sono di Maurizio Balò, i costumi di Franz Blumauer, le luci di Gianni Mantovanini.
L’opera, melodramma in due atti su libretto di Andrea Leone Tottola dal poema omonimo di Walter Scott, è stata rappresentata la prima volta nel 1819 al Teatro San Carlo di Napoli.
La donna del lago – Personaggi e interpreti
Giacomo V (Uberto): Rockwell Blake;
Douglas: Giorgio Surjan;
Rodrigo: Chris Merritt;
Elena: June Anderson;
Malcolm: Martine Dupuy;
Albina: Marilena Laurenza;
Serano: Ernesto Gavazzi;
Bertramo: Ferrero Poggi.
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala di Milano.
Maestro del Coro Roberto Gabbiani.
La regia televisiva è di Ilio Catani.