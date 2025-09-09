HomeMusica"La Notte dei Serpenti", il concertone che celebra la tradizione musicale abruzzese...
"La Notte dei Serpenti", il concertone che celebra la tradizione musicale abruzzese – Rai2

Martedì 9 settembre 2025 alle ore 21.20 su Rai2 va in onda “La Notte dei Serpenti“, la 3ª edizione del concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura abruzzese e la sua tradizione musicale.

L’evento, condotto per il secondo anno consecutivo da Andrea Delogu, si è svolto il 20 luglio scorso allo Stadio del Mare di Pescara.

Sul palco, insieme a un centinaio di artisti abruzzesi – coristi, musicisti, performer e ballerini –, gli artisti che compongono la ricca line-up della serata: Riccardo Cocciante, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Paola Turci, Filippo Graziani, Piero Mazzocchetti.

Tanti gli ospiti: da Topo Gigio a Le Farfalle Olimpiche, dalla La Banda dell’Esercito – prima Banda istituzionale presente alla kermesse – all’attore comico Gabriele Cirilli.
Presenti nello spazio antistante il palco 600 coristi folkloristici.

La Notte dei Serpenti offre l’occasione di sentire i canti della tradizione musicale abruzzese impreziositi da nuovi arrangiamenti, inediti ma fedeli alla loro poetica e all’autenticità dei testi originali in dialetto.

L’omaggio di Enrico Melozzi alla cultura, alla musica e alla tradizione parte fin dalla scelta del nome La Notte dei Serpenti, che rimanda al celebre culto di San Domenico, che culmina nell’antichissimo rito della “Festa dei Serpari” a Cocullo (L’Aquila).

La kermesse vede la collaborazione dell’Associazione Cori D’Abruzzo Chorus Inside e della Federazione Cori Italiani Chorus Inside APS ETS.

