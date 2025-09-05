HomeMusica“L’elisir d’amore” di Donizetti - Rai5
MusicaTelevisione

“L’elisir d’amore” di Donizetti – Rai5

Redazione
di Redazione
Sferisterio di Macerata

L’elisir d’amore“, il capolavoro in due atti di Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani, viene proposto da Rai Cultura sabato 6 settembre 2025 alle ore 7.46 su Rai5.

L’opera è andata in scena all’Arena Sferisterio di Macerata nel 2002.

Sul podio il Maestro Niels Muus.
La regia è di Saverio Marconi.
Le scene sono di Antonio Mastromattei, i costumi di Silvia Aymonino.

L’opera “L’elisir d’amore” è stata rappresentata la prima volta nel 1832 alla Cannobiana di Milano.

L’elisir d’amore – Personaggi e interpreti

Adina: Valeria Esposito;
Nemorino: Aquiles Machado;
Belcore: Enrico Marrucci;
Dulcamara: Erwin Schrott;
Giannetta: Roberta Canzian.

Orchestra Filarmonica Marchigiana.
Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”.
Maestro del Coro Carlo Morganti.

La regia televisiva è di Andrea Bevilacqua.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” X edizione

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025