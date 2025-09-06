“L’ordine del tempo”, film su Rai3

Su Rai3, sabato 6 settembre 2025 alle ore 21.00, il film di Liliana Cavani “L’ordine del tempo“, presentato fuori concorso a Venezia nel 2023.
Il film è liberamente ispirato all’omonimo bestseller di Carlo Rovelli.
L’ordine del tempo – La trama
E se scoprissimo che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore? È quello che accade una sera a un gruppo di amici di vecchia data che, come ogni anno, si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno.
Da quel momento, il tempo che li separa dalla possibile fine del mondo sembrerà scorrere diversamente, veloce ed eterno, durante una notte d’estate che cambierà le loro vite.
Nel cast Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi, Mariana Tamayo, Alida Baldari Calabria, Angela Molina.