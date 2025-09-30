HomeTelevisione"Marilyn ha gli occhi neri", film su Rai5
Su Rai5 martedì 29 settembre 2025 alle ore 21.23 va in onda il film di Simone Godano dal titolo “Marilyn ha gli occhi neri“, con Stefano Accorsi e Miriam Leone.

Marilyn ha gli occhi neri – La trama

Clara è talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. Vitale e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni.

Diego è il suo esatto contrario, un uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d’ira.

Si ritrovano in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate. La prova che li attende sembra impossibile: devono gestire un ristorante del Centro evitando qualsiasi conflitto con il resto del gruppo.

Peccato che non abbiano alcun tipo di attitudine per le imprese di successo. Ma i due inizieranno presto a scoprire che l’unione può portare a risultati incredibili.

Nel cast Stefano Accorsi, Miriam Leone, Thomas Trabacchi, Mario Pirrello, Andrea Di Casa, Orietta Notari, Valentina Oteri, Ariella Reggio, Marco Messeri.

