“Milva, diva per sempre” su Rai5

Su Rai5 va in onda domenica 28 settembre 2025 alle ore 21.23 il documentario “Milva, diva per sempre”.
Un ritratto costruito attraverso il prezioso materiale di repertorio relativo alle sue esibizioni dal vivo, ma anche grazie all’opinione di chi l’ha conosciuta ed amata come artista, tra i quali Theodorakis, Vangelis, Jannacci, Battiato, Piazzolla, Merini.
Di Milva parleranno le sue colleghe famose, alcuni giornalisti e scrittori, ma anche lei stessa attraverso gli stralci delle interviste rilasciate durante la sua lunga carriera