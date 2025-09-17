Montalbano – “Una voce di notte”, la trama

Su Rai1, mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21.30, l’episodio “Una voce di notte” della serie Il Commissario Montalbano.

L’episodio, con la regia di Alberto Sironi, è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

Il Commissario Montalbano – Una voce di notte – Trama

Il giorno del suo compleanno, Montalbano arresta un pirata della strada. Quando scopre che si tratta di Giovanni Strangio, il figlio del presidente della Provincia di Montelusa, Montalbano capisce di essersi infilato in un bel problema.

Quello stesso giorno, un certo Guido Nicotra denuncia un furto avvenuto nel supermercato di cui è direttore. Anche in questo caso Montalbano si rende conto che la faccenda non è di semplice soluzione, perché il supermercato in cui è avvenuto il furto è notoriamente sotto controllo della famiglia mafiosa dei Cuffaro. Il presidente del consiglio d’amministrazione, d’altra parte, è l’onorevole Mongibello, avvocato di fiducia della famiglia.

Le cose si complicano ancora di più quando il direttore Nicotra si suicida. Per l’opinione pubblica, e per l’onorevole Mongibello, che minaccia un’interpellanza parlamentare sulla vicenda, la responsabilità di questa morte è da attribuire a Montalbano e ad Augello, che hanno interrogato in modo molto rude Nicotra accusandolo nemmeno larvatamente di essere complice dei ladri.

Montalbano scopre molto presto che Nicotra non si è suicidato, ma è stato ucciso. Si ritrova, pertanto, a dover cercare gli assassini di Nicotra.

Inoltre, il Commissario deve risolvere il caso di Mariangela Carlesimo, la fidanzata di Giovanni Strangio, una bellissima ragazza di vent’anni trovata accoltellata in casa del giovane figlio del presidente della Provincia.

Il cast

Nel cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Saverio Marconi, Angelo Russo, Antonio Milo, Andrea Croci, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Davide Lo Verde, Giovanni Visentin, Saro Minardi, Alice Torriani, Mirella Petralia, Filippo Brazzaventre, Enrico Brancato, Orazio Causarano, Sebastiano D’Angelo, Evelin Famà, Agata Juvara, Barbara Giummarra, Aldo Messineo, Santo Santonocito, Cinzia Scaglione, Antonella Schirò.