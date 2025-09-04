HomeTelevisione"My Soul Summer", film su Rai Movie
“My Soul Summer”, film su Rai Movie

My Soul Summer

Su Rai Movie giovedì 4 settembre 2025 alle ore 21.10 il film di Fabio Mollo My Soul Summer“.
L’estate particolare di Anita, una ragazza di 17 anni in cerca di sé stessa e del proprio talento nascosto.

My Soul Summer – La trama

Anita ama la musica e suona molto bene il pianoforte e durante il suo soggiorno di studi in Calabria, per prepararsi all’esame di ingresso al Conservatorio, incontra Vins, un famoso cantante rock, che le farà scoprire la sua vera voce all’interno del mondo della musica.

Il film esplora il percorso di crescita e di scoperta personale della ragazza che dalla musica classica, attraverso la conoscenza di grandi artiste del soul come Ella Fitzgerald, Nina Simone e Aretha Franklin, approda a un proprio stile personale.

Nel cast Elisa Casadilego, Tommaso Ragno, Luka Zunic, Agnese Claisse, Anna Ferzetti.

