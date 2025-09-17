HomeTelevisione“Occhi di gatto” - Rai2
Occhi di gatto” è il titolo della serie francese, tratta dall’omonimo manga, che viene proposta su Rai2 a partire da mercoledì 17 settembre 2025 in prima serata.
In contemporanea tutti gli episodi saranno disponibili su RaiPlay.

Parigi. La giovane Tamara Chamade ritrova in una grande esposizione un quadro che era appartenuto a suo padre dieci anni prima.
Con le sue sorelle, Sylia e Alexia, decide di rubare il quadro per riuscire a scoprire la verità sul destino del loro papà.
Le ragazze daranno vita a un trio che diventerà l’incubo della polizia parigina.

La serie diretta da Alexandre Laurent, che ha riscosso grande successo in Francia, è una storia al femminile, con tre grandi interpreti: Camille Lou, Constance Labbé, Claire Romain.
Ad affiancarle, un cast prestigioso che include Élodie Fontan, Carole Bouquet, Gilbert Melki, Guillaume de Tonquédec.  

