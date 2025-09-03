HomeTelevisione"One True Loves", film su Rai1
"One True Loves", film su Rai1

Su Rai1 mercoledì 3 settembre 2025 alle ore 21.30 il film romantico “One True Loves“, diretto da Andy Fickman.

One True Loves – La trama

Protagonisti della storia sono Emma e Jesse, due giovani innamorati che si amano da sempre, fin dai banchi di scuola. Dopo aver trascorso dei bellissimi anni insieme, viaggiando per il mondo, Jesse scompare in un incidente in elicottero.

Dopo quattro anni di profondo dolore, Emma ha una seconda possibilità di essere felice quando si innamora di un amico d’infanzia, Sam.

All’improvviso però, con grande sorpresa, Jesse, dato per disperso, ritorna.
Emma si trova così al bivio di una scelta difficile.

Nel cast Phillipa Soo, Simu Liu, Luke Bracey, Michaela Conlin, Michael O’Keefe, Lauren Tom, Tom Everett Scott, Beth Broderick, Gary Hudson, Gabriella Garcia, Kelvin Hodge, Jessi Goei, Bailey Hyneman, Christina Bach.

