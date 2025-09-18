HomeTelevisione“Per tutta la vita”, film su Rai3 - La trama
“Per tutta la vita”, film su Rai3 – La trama

Per tutta la vita

Su Rai3 giovedì 18 settembre 2025 alle ore 21.20 va in onda il film di Paolo Costella dal titolo “Per tutta la vita”.

Per tutta la vita – La trama

Un giudice annulla decine di matrimoni dopo aver scoperto che il sacerdote celebrante non era abilitato. Così, da un giorno all’altro, coppie un tempo “per sempre” si ritrovano ufficialmente senza legami.

In questo limbo sospeso tra legalità e sentimenti, quattro coppie si confrontano con l’ipotesi di un nuovo “sì”. Ma cosa significa risposarsi con la stessa persona anni dopo? È davvero un atto d’amore o un gesto formale? E cosa succede se nel frattempo qualcosa – o qualcuno – è cambiato?

Tra colpi di scena, confessioni inaspettate e momenti di introspezione, le storie si intrecciano e si svelano.

Nel cast Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi, Fabio Volo.

