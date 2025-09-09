“Poli opposti”, film su Rai5

Su Rai5, martedì 9 settembre 2025 alle ore 21.16, il film “Poli opposti“, con Luca Argentero, Sara Felberbaum, Stefano Fresi, per la regia di Max Croci.

Poli opposti – La trama

Stefano Parisi è un terapista di coppia e Claudia Torrini un avvocato divorzista.

Al momento l’amore non è al centro dei loro pensieri, ma è innegabile che sia al centro delle loro vite.

Il Dottor Parisi ripara matrimoni in crisi, ma ha appena lasciato la moglie, Mariasole, e consumato il distacco anche dall’ingombrante suocero, il Dott. Beck, famoso psicologo.

Claudia, mamma single del piccolo Luca, è l’implacabile Avvocato Torrini, il peggiore degli incubi per i mariti delle sue clienti.

I loro uffici, con annessa abitazione, sono sullo stesso pianerottolo. L’antipatia reciproca è immediata e a questa si aggiunge la rivalità professionale quando i pazienti dell’una cominciano a rivolgersi all’altro, e viceversa.

Ma c’è una svolta inattesa…

Nel cast Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Giampaolo Morelli, Elena Di Cioccio, Anna Safroncik, Riccardo Russo, Tommaso Ragno, Grazia Schiavo, Gualtiero Burzi, Stefano Fresi.