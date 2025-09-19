HomeTelevisione“Race for Glory. Audi vs Lancia”, film su Rai2
Su Rai2 venerdì 19 settembre 2025 alle ore 21.20 va in onda il film di Stefano Mordini dal titolo “Race for Glory. Audi vs Lancia”.

Race for Glory. Audi vs Lancia – La trama

Il Campionato del mondo rally del 1983 è passato alla storia per una sfida epocale: quella di Audi contro Lancia. Trazione integrale contro posteriore, quattro ruote motrici contro due, tecnologia all’avanguardia contro tradizione meccanica.

A guidare il team Lancia è il carismatico Cesare Fiorio, interpretato da Riccardo Scamarcio.

Le due squadre danno vita a una competizione serrata nel corso di un campionato che terrà tifosi e appassionati col fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Ma oltre le macchine non manca il retroscena umano.

Nel cast Riccardo Scamarcio, Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill, Esther Garrel, Giorgio Montanini, Gianmaria Martini, Haley Bennett, Daniel Bruhl.

