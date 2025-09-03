HomeTelevisione“Ricomincio da tre”, su Rai3 il film di Massimo Troisi
“Ricomincio da tre”, su Rai3 il film di Massimo Troisi

Su Rai3 mercoledì 3 settembre 2025 alle ore 21.20 il film di Massimo TroisiRicomincio da tre”, proposto in versione restaurata.

Ambientato a San Giorgio a Cremano, nei pressi di Napoli, e poi a Firenze, il film racconta la storia di Gaetano, un giovane timido e gentile che lascia la sua vita di provincia per trasferirsi nella città toscana, alla ricerca di nuove opportunità di vita.

Nel suo viaggio Gaetano incontra persone particolari e vive situazioni comiche, ma anche toccanti, tra cui l’incontro con una donna emancipata, Marta, che diventerà il fulcro emotivo della vicenda.

Nel cast Massimo Troisi, Fiorenza Marchegiani, Lino Troisi, Deddi Savagnone, Vincent Gentile, Laura Nucci, Renato Scarpa, Luciano Crovato, Marco Messeri, Marina Pagano, Lello Arena, Michele Mirabella, Carmine Faraco, Cloris Brosca, Jeanne Mas.

