“Rigoletto” di Verdi – Rai5

Rai Cultura propone, mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 7.47 su Rai5, l’opera di Giuseppe Verdi “Rigoletto”, andata in scena al Teatro Massimo di Palermo nel 2018.
Si tratta di un allestimento del Teatro Massimo in coproduzione con il Teatro Regio di Torino, l’Opéra de Wallonie Liège e la Shaanxi Opera House.
L’opera verdiana in tre atti, su libretto di Francesco Maria Piave dal dramma “Le Roi s’amuse” di Victor Hugo, è stata rappresentata la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia nel 1851.
Sul podio il Maestro Stefano Ranzani.
La regia è di John Turturro.
Le scene sono di Francesco Frigeri, i costumi di Marco Piemontese, le luci di Alessandro Carletti, le coreografie di Giuseppe Bonanno.
Rigoletto – Personaggi e interpreti
Duca di Mantova: Ivan Ayon Rivas;
Rigoletto: George Petean;
Gilda: Maria Grazia Schiavo;
Sparafucile: Luca Tittoto;
Maddalena: Martina Belli;
Giovanna: Carlotta Vichi;
Conte di Monterone: Sergio Bologna;
Marullo: Paolo Orecchia;
Matteo Borsa: Massimiliano Chiarolla;
Conte di Ceprano: Giuseppe Toia;
Contessa di Ceprano: Adriana Calì;
Usciere: Antonio Barbagallo;
Paggio: Emanuela Sgarlata.
Orchestra, Coro e Corpo di Ballo del Teatro Massimo di Palermo.
Maestro del Coro Piero Monti.
La regia televisiva è di Claudia De Toma.