HomeMusica"Rigoletto" di Verdi - Rai5
MusicaTelevisione

“Rigoletto” di Verdi – Rai5

Redazione
di Redazione
Stefano Ranzani dirige il “Rigoletto” di Giuseppe Verdi al Teatro Massimo di Palermo

Rai Cultura propone, mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 7.47 su Rai5, l’opera di Giuseppe VerdiRigoletto”, andata in scena al Teatro Massimo di Palermo nel 2018.
Si tratta di un allestimento del Teatro Massimo in coproduzione con il Teatro Regio di Torino, l’Opéra de Wallonie Liège e la Shaanxi Opera House.

L’opera verdiana in tre atti, su libretto di Francesco Maria Piave dal dramma “Le Roi s’amuse” di Victor Hugo, è stata rappresentata la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia nel 1851.

Sul podio il Maestro Stefano Ranzani.
La regia è di John Turturro.
Le scene sono di Francesco Frigeri, i costumi di Marco Piemontese, le luci di Alessandro Carletti, le coreografie di Giuseppe Bonanno.

Rigoletto – Personaggi e interpreti

Duca di Mantova: Ivan Ayon Rivas;
Rigoletto: George Petean;
Gilda: Maria Grazia Schiavo;
Sparafucile: Luca Tittoto;
Maddalena: Martina Belli;
Giovanna: Carlotta Vichi;
Conte di Monterone: Sergio Bologna;
Marullo: Paolo Orecchia;
Matteo Borsa: Massimiliano Chiarolla;
Conte di Ceprano: Giuseppe Toia;
Contessa di Ceprano: Adriana Calì;
Usciere: Antonio Barbagallo;
Paggio: Emanuela Sgarlata.

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo del Teatro Massimo di Palermo.
Maestro del Coro Piero Monti.

La regia televisiva è di Claudia De Toma.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

TELEVISIONE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” X edizione

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025