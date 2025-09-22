“Samba”, film su Rai5 – La trama

Su Rai5, lunedì 22 settembre 2025 alle ore 23.07, va in onda il film “Samba” di Eric Toledano e Olivier Nakache.
Il film è tratto dal romanzo di Delphine Coulin “Samba pour la France”.
Samba – La trama
Un incontro fra due mondi, quello di Samba, senegalese clandestino che vive in Francia da 10 anni e colleziona lavoretti per sopravvivere, e quello di Alice, una dirigente d’azienda che dopo un crollo psico-fisico da stress decide di cambiare vita.
Lui tenta tutte le strade per la regolarizzazione, mentre lei cerca di ricostruire se stessa attraverso il volontariato in un’associazione.
Entrambi stanno provando ad uscire dal loro inferno personale fino a quando, un giorno, i loro destini si incrociano…
Nel cast Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Izia Higelin, Youngar Fall, Isaka Sawadogo, Hélèn Vincent, Christiane Millet, Clotilde Mollet, Liya Ketebe.