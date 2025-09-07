HomeTelevisione"Scusate se esisto!", film su Rai Movie
“Scusate se esisto!”, film su Rai Movie

Paola Cortellesi e Raoul Bova nel film Scusate Se Esisto!

Scusate se esisto!è il titolo del film di Riccardo Milani in onda su Rai Movie domenica 7 settembre 2025 alle ore 23.00.

Nel cast Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Marco Bocci, Ennio Fantastichini, Cesare Bocci, Stefania Rocca, Federica De Cola, Antonio D’Ausilio, Felice Farina.

Scusate se esisto! – La trama

Serena è un architetto dal talento straordinario. Dopo una serie di successi professionali all’estero, ha deciso di tornare a lavorare in Italia perché ama il suo Paese.

Nell’avventurosa ricerca di un posto di lavoro si trova di fronte a una scelta folle, farsi passare per quello che altri si aspettano che lei sia: un uomo… O così pare.

Nel frattempo incontra Francesco, bello e affascinante. Il compagno ideale. Se non fosse che a lui non piacciono le donne… O così pare.

Tra Serena e Francesco nasce un rapporto intenso. Pronti a tutto pur di darsi una mano, saranno costretti a condividere segreti e inganni.

