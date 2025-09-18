“Signor Faletti” su Rai5

La vita e la carriera di Giorgio Faletti sono al centro del documentario dal titolo “Signor Faletti“, in onda su Rai5 giovedì 18 ottobre 2025 alle ore 21.21.

“Signor Faletti” è un ritratto intimo, costruito attraverso interviste esclusive, filmati privati inediti, immagini d’archivio e testimonianze di amici e colleghi. Tra loro Antonio Ricci, Nino Frassica, Paolo Conte, Angelo Branduardi, Paolo Fresu, Giancarlo De Cataldo, Fausto Brizzi, Nicolas Vaporidis.

Scritto da Giuseppe Colella, Giancarlo De Cataldo, Giovanni Filippetto, Michele Truglio, con la consulenza di Roberta Bellesini Faletti, “Signor Faletti” è una produzione Verve Media Company in collaborazione con Rai Documentari.

La regia è di Michele Truglio e Alessandro Galluzzi.