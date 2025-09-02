HomeTelevisione“Solo cose belle”, film su Rai5
“Solo cose belle”, film su Rai5

Solo cose belle

Su Rai5 martedì 2 settembre 2025 in prima serata va in onda il film di Kristian Gianfreda Solo cose belle”, dedicato al valore della diversità e alla lotta all’emarginazione.

Solo cose belle – La trama

Solo cose belle è la storia di Benedetta, la figlia del sindaco di un paese dell’entroterra romagnolo e del suo incontro con una casa famiglia appena arrivata in paese, in cui vivono tante persone dal passato difficile e desiderose di riscatto.

Benedetta s’innamorerà di Kevin, un giovane ospite della casa famiglia, e condurrà lo spettatore in un viaggio all’interno della struttura.

Tra sospetti, lacrime, risate e sgomberi, la ragazza scoprirà la bellezza dell’accoglienza e l’importanza della solidarietà.

Nel cast Idamaria Recati, Luigi Navarra, Giorgio Borghetti, Carlo Maria Rossi, Barbara Abbondanza, Marco Brambini, Erica Zambelli, Patrizia Bollini, Caterina Gramaglia, Aaron Maccarthy, Riccardo Trentadue, Francesco Yang, Francesco Fabbri, Marco Berta, Gianpiero Pizzol, Federica Pocaterra.

