"Storia di mia moglie", film su Rai5 – La trama

Su Rai5 lunedì 29 settembre 2025 alle ore 21.22 va in onda il film di Ildikó Enyedi dal titolo “Storia di mia moglie”.

Anni Venti. Störr è un capitano di mare, dedito al proprio lavoro e rispettato da tutti.
Un giorno, mentre si trova in un bar con un amico, scommette con lui di sposare la prima donna che entrerà nella caffetteria.

È così che Jacob conosce Lizzy, sua futura moglie. Una semplice scommessa, fatta quasi per gioco, cambierà per sempre la vita semplice e disciplinata del capitano Störr.

Dai ponti di comando, si ritrova improvvisamente assieme a Lizzy in un bell’appartamento a Parigi, nonostante non sappia molto della sua misteriosa consorte.

La nuova vita matrimoniale, però, si dimostra più complessa del previsto. La tranquillità del capitano Störr viene sconvolta dalla ricerca sempre più ossessiva di comprendere una donna sfuggevole, che non si fa dire da nessuno come vivere.

Il film è tratto dal romanzo di Milán Füst “La Storia di mia moglie”.

Nel cast Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel, Sergio Rubini, Jasmine Trinca, Luna Wedler, Josef Hader, Ulrich Matthes, Udo Samel.

