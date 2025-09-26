Su Rai1 al via “Tale e quale show” – I concorrenti e la giuria

Giunge alla quindicesima edizione “Tale e Quale Show”, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

In prima serata venerdì 26 settembre 2025 va in onda il primo appuntamento in programma.

Sul palco volti noti dello spettacolo: Carmen Di Pietro, Le Donatella, Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Marina Valdemoro Maino (Maryna), Samuele Cavallo, l’inedita coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale.

Dunque, per la prima volta ci saranno due coppie fisse (Le Donatella e Insinna e Cirilli).

Gli artisti si esibiranno dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del Maestro Pinuccio Pirazzoli, con l’obiettivo di immedesimarsi nei grandi protagonisti della musica italiana e internazionale. Le varie interpretazioni saranno impreziosite dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo del programma.

Anche in questa edizione vi sarà il coinvolgimento diretto del pubblico da casa: durante la puntata sarà, infatti, attivato un sistema di “like” sui social Rai (X e Facebook) che permetterà ai telespettatori di sostenere l’artista preferito.

La giuria è composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi.

Il cuore del programma resta la preparazione degli artisti, tra prove di canto, recitazione e imitazione, senza dimenticare trucco e costumi.

A seguirli quotidianamente i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli.

Ogni puntata sarà inoltre arricchita da ospiti speciali, pronti a commentare e a vivacizzare lo show.

Al termine di ciascuna serata sarà decretato un vincitore di puntata, mentre nella finalissima dell’ultima puntata l’artista (singolo o in coppia) che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto nel corso dell’edizione sarà proclamato Campione di Tale e Quale Show.