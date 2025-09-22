Su Rai1 “Tutto a posto”, il nuovo film della collana “Purché finisca bene”. La trama

Su Rai1 va in onda lunedì 22 settembre 2025 in prima serata “Tutto a posto”, un film tv della collana “Purché finisca bene”.

La regia è di Giorgio Romano.

Tutto a posto – La trama

Reggio Calabria. Francesco è un professore universitario divenuto cieco a seguito di una malattia. È sprezzante e tratta tutti con sufficienza.

Una mattina colpisce col bastone Salvatore, detto Sasà, proprio davanti al Museo Archeologico in cui il ragazzo, che vive di espedienti, si finge guida turistica.

Con la scusa di portargli la spesa, Sasà si introduce in casa del professore e ruba un mazzo di chiavi.

Stando ben attento a non farsi scoprire, si stabilisce in casa del professore, attratto da qualcosa che nemmeno lui sa definire, come quando si addormenta ascoltando i romanzi che ogni sera Angela, la portiera che si occupa anche delle faccende domestiche, legge a Francesco.

Nel corso della convivenza il ragazzo si affeziona al professore e, quando Francesco licenzia Angela, Sasà fa del suo meglio per aiutarlo, pur restando invisibile. Finché, all’improvviso, il professore gli rivolge parola: la sua presenza non è mai stata segreta.

Nel frattempo Sasà ha anche conosciuto Anna, una bella floral designer di cui si sta innamorando.

La ragazza ha un sogno: creare una nuova rosa color cipria nel vivaio di Sante dove lavora e dove bazzica spesso Sasà con la scusa di aiutarla.

In occasione del compleanno di Francesco, alla notizia che verrà anche la figlia Maria, che studia a Londra, il ragazzo ha sistemato il terrazzo di casa, sostituendo le piante secche con i bulbi presi al vivaio.

Tutto sembra filare liscio fino alla sera della festa, se non fosse per quella esilarante “gita” a Pentidattilo…

Nel cast Michele Di Mauro, Michele Eburnea, Giulia Fazzini, Susy Del Giudice, Antonio Gerardi, Mariana Lancellotti.