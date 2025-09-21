HomeTelevisioneSu Rai5 un documentario su Gabriella Ferri
Televisione

Su Rai5 un documentario su Gabriella Ferri

Redazione
di Redazione
Gabriella Ferri

Su Rai5 domenica 21 settembre 2025 alle ore 21.23 va in onda il documentario dal titolo “Gabriella” dedicato alla celebre artista romana.

Cantante, attrice, Gabriella Ferri ha cantato, interpretato e amato Roma, tanto quanto Roma ha amato lei. E Roma è la città che fa da sfondo al racconto intimo della sua vita, dalla nascita nel quartiere di Testaccio fino al successo.

Dopo gli esordi milanesi in coppia con Luisa De Santis, Gabriella torna nella Capitale nel 1966, per approdare al Bagaglino, divenendone la cantante ufficiale.

Artista poliedrica a tutto tondo, di lei si ricordano performance nei programmi Rai quali “Dove sta Zazà” e “Mazzabubú”, la sua unica partecipazione al Festival di Sanremo con “Se tu ragazzo mio“, in coppia con Stevie Wonder nel 1969, e dagli anni ’70, i suoi stornelli romani e non solo, che furono amatissimi dal pubblico e divennero un successo discografico in Italia e nel Sud America.

Nel documentario, coprodotto da Red Film con Rai Documentari e Cinecittà, la ricordano amici e colleghi come Carlo Verdone, Tosca, Renzo Arbore, Syria, Pierfrancesco Pingitore, Pippo Franco.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

TELEVISIONE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” X edizione

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025