“The departed – Il bene e il male” su Iris

Su Iris, domenica 21 settembre 2025 in prima serata, il film di Martin Scorsese “The departed – Il bene e il male”, con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg.

The departed – Il bene e il male – La trama

Il film è ambientato a South Boston dove il dipartimento di polizia dello stato del Massachusetts ha dichiarato guerra alla criminalità organizzata. L’obiettivo finale è mettere fine all’indiscusso regno del potente boss mafioso Frank Costello agendo dall’interno.

Per questo motivo Billy Costigan, cresciuto proprio nel quartiere di South Boston, viene scelto per infiltrarsi nella banda guidata da Costello.

E mentre Billy lavora per guadagnarsi la fiducia del boss, un altro giovane poliziotto, cresciuto anch’esso per le strade di “Southie,” Colin Sullivan, si sta facendo strada in polizia.

Dopo aver conquistato un posto all’interno della Squadra Speciale Investigativa, Colin viene scelto, insieme a pochi altri, per occuparsi direttamente della missione che ha come obiettivo la distruzione della banda di Costello.

Ma quello che i suoi superiori non sanno è che Colin in realtà lavora per Costello, e tiene aggiornato il boss su tutte le mosse della polizia.

Ognuno dei due giovani poliziotti è intrappolato in una doppia vita.

Ma quando i gangster e la polizia scopriranno che al loro interno c’è una talpa, Billy e Colin non avranno più vita facile, perché sanno che potrebbero essere scoperti.

Nel cast Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga, Alec Baldwin.